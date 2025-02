BVB-Geschäftsführer Watzke steigt für Merz in den Wahlkampf ein

Auf dem Parteitag der CDU in Berlin kann Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz auf prominente Unterstützer zurückgreifen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, wird BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für Merz in den Wahlkampf einsteigen und sich auf dem Konvent an einem Talk beteiligen. Parteikreise hätten dies bestätigt, schreibt die Zeitung.

Watzke, der Ende des Jahres aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund aussteigen wird, und Merz gelten als befreundet. Sie kennen sich aus Zeiten der Jungen Union. Beide stammen aus dem Hochsauerlandkreis. Darüber hinaus sollen auf dem Parteitag Filmproduzent Oliver Berben, Sohn der Schauspielerin Iris Berben, die Radsportlerin Kristina Vogel und Landwirtschaftsinfluencerin Marie Hoffman für Merz die Werbetrommel rühren. Quelle: dts Nachrichtenagentur