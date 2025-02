Junge Union: Eine Aussteigerin packt aus!

Noch 2023 war Isabelle Cofflet die Nachwuchshoffnung der Jungen Union in Rheinland-Pfalz. Doch dann wechselte sie zur AfD. Was hat sie zum Austritt gebracht? Und was denkt man in der CDU hinter verschlossener Tür über die Brandmauer?

