Christina Baum: Impfpflichten auch in Deutschland abschaffen
Freigeschaltet am 05.09.2025 um 08:35 durch Sanjo Babić
Zur Ankündigung des Gesundheitsministeriums von Florida, alle Impfpflichten abschaffen zu wollen, teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Florida tut das, was viele europäische Staaten schon längst tun: Es verzichtet darauf, in die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger einzugreifen, indem es Impfpflichten abschafft."
Baum weiter: "Die freie Entscheidung über medizinische Behandlungen entspricht unserem Bild vom selbstbestimmten Bürger. Einen gesetzlichen Impfzwang sowie direkte wie indirekte Impfpflichten lehnt unsere Fraktion kategorisch ab.“
Quelle: AfD Deutschland
