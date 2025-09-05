Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Christina Baum: Impfpflichten auch in Deutschland abschaffen

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 08:35 durch Sanjo Babić
Christina Baum (2025) Bild: AfD Deutschland
Zur Ankündigung des Gesundheitsministeriums von Florida, alle Impfpflichten abschaffen zu wollen, teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Florida tut das, was viele europäische Staaten schon längst tun: Es verzichtet darauf, in die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger einzugreifen, indem es Impfpflichten abschafft."

Baum weiter: "Die freie Entscheidung über medizinische Behandlungen entspricht unserem Bild vom selbstbestimmten Bürger. Einen gesetzlichen Impfzwang sowie direkte wie indirekte Impfpflichten lehnt unsere Fraktion kategorisch ab.“

Quelle: AfD Deutschland

