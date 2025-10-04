Deutschen Einheit: Spahn will Helmut-Kohl-Straße in jeder Stadt

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Jens Spahn (CDU) zum Tag der Deutschen Einheit, in jeder Stadt eine Straße nach Helmut Kohl zu benennen.

Er begründet den Vorstoß mit Kohls Rolle für die Wiedervereinigung. Befürworter sehen darin ein sichtbares Zeichen der Erinnerungskultur. Kritiker verweisen auf lokale Namensdebatten und die Zuständigkeit der Kommunen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Einheitsgeschichte im Alltag präsent gehalten wird. Städte könnten auch Gedenkorte, Bildungsprojekte oder Jubiläumsreihen stärken.

Quelle: ExtremNews



