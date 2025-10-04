Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Deutschen Einheit: Spahn will Helmut-Kohl-Straße in jeder Stadt

Deutschen Einheit: Spahn will Helmut-Kohl-Straße in jeder Stadt

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31
Helmut Kohl (2015), Archivbild
Helmut Kohl (2015), Archivbild

Bild: Screenshot Video Euronews "Germany: Former chancellor Helmut Kohl in intensive care" / Eigenes Werk

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Jens Spahn (CDU) zum Tag der Deutschen Einheit, in jeder Stadt eine Straße nach Helmut Kohl zu benennen.

Er begründet den Vorstoß mit Kohls Rolle für die Wiedervereinigung. Befürworter sehen darin ein sichtbares Zeichen der Erinnerungskultur. Kritiker verweisen auf lokale Namensdebatten und die Zuständigkeit der Kommunen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Einheitsgeschichte im Alltag präsent gehalten wird. Städte könnten auch Gedenkorte, Bildungsprojekte oder Jubiläumsreihen stärken.

Quelle: ExtremNews


