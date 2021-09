Historiker zu Rot-Rot-Grün: „Mobilisierung der Straße und Politisierung des Rechtsstaates“

Berlin im Rückwärtsgang in den Sozialismus? Denken, wie man es aus der DDR kannte, ist heute in Berlin und vor allem beim Berliner Senat allgegenwärtig, so die ernüchternde und erschreckende Diagnose des Historikers, Stasi-Aufklärers und abgesetzten Direktors der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Im Zusammenhang mit seiner Entlassung, die laut Kritikern genau die Handschrift derjenigen Stasi-Methoden trug, über die Knabe forschte und aufklärte, erhebt der streitbare Wissenschaftler heftige Vorwürfe auch gegen die CDU. Sehen Sie sich exklusiv auf meinem Video-Kanal die Rede von Knabe bei den „Tegeler Gesprächen“ der Freien Wähler in Berlin-Reinickendorf an – Link zum Video hier."

Quelle: Reitschuster