Hofreiter drängt Seehofer zum Rücktritt

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer aufgefordert, seinen angebotenen Rücktritt nun auch zu vollziehen.

Seehofer "hat sich verzockt und kann nicht mehr ernst genommen werden", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Wer so fahrlässig und egoistisch mit seiner Verantwortung fürs Land umgeht, kann sein Ministeramt nicht mehr verantwortungsvoll ausüben." Hofreiter äußerte erhebliche Zweifel an Stabilität und Regierungsfähigkeit der Großen Koalition. "Das C in CSU steht längst nur noch für Chaos." Sie habe mit ihrem "brachialen Kurs" eine "Spur der politischen Verwüstung" hinterlassen. "Wie diese Große Koalition sich noch mal zusammenreißen will, um zu einem Kurs der Verantwortlichkeit zurück zu finden, ist mir vollkommen unklar", sagte der Grünen-Fraktionschef.

Quelle: dts Nachrichtenagentur