Scholz bezeichnet Thema Kernkraft als "totes Pferd"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht für die von der FDP wieder angestoßene Debatte über Atomkraftwerke keine Chance. "Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd", sagte Scholz am Freitag dem Deutschlandfunk für das sogenannte "Interview der Woche", das am Sonntag ausgestrahlt wird.

Er glaube gar nicht mal, dass die Kernkraft zu Ende sei, sie werde nur in Deutschland nicht mehr eingesetzt. Wer hierzulande neue Kernkraftwerke bauen wolle, brauche dafür 15 Jahre und müsste 15 bis 20 Milliarden Euro pro Stück ausgeben. "Ich brauche gar kein Machtwort sprechen, denn die Fakten sind ja so, dass mit dem Ende der Nutzung der Atomkraft auch der Abbau begonnen hat", sagte Scholz. In Bezug auf die selbst aus seinen eigenen SPD-Reihen geäußerte Forderung nach einem speziellen "Industriestrompreis" erneuerte der Kanzler seine Skepsis: Es sei leichter, das dafür notwendige Geld zu verteilen als zu sagen, wo es herkommen solle. Mittel- und kurzfristig sei der Ausbau der erneuerbaren Energien der bessere Weg. "Genau diese Kräfte haben wir jetzt entfesselt", sagte Scholz, im Juni seien so viele Windkraftanlagen genehmigt worden, wie nach seiner Einschätzung für das Erreichen der gesteckten Ziele erforderlich seien. Quelle: dts Nachrichtenagentur