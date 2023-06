Landrats-Kandidat Sesselmann: Schafft die AfD am Sonntag historischen Durchbruch?

Die Hetze gegen die patriotische „Alternative für Deutschland“ hat einen neuen Höhepunkt erreicht: So fordern erste Systempolitiker ein AfD-Verbot und Geheimdienstchef Haldenwang versucht im Stile eines Parteisekretärs öffentlich dafür Stimmung zu machen. Der Grund dafür liegt auf der Hand – die einzige echte Oppositionspartei im deutschen Bundestag wird den Mächtigen zu erfolgreich. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Nicht nur in Umfragen, sondern auch bei Wahlen – etwa in Thüringen: Dort wird im Landkreis Sonneberg am kommenden Sonntag ein neuer Landrat gewählt – und erstmals in ihrer Parteigeschichte könnte ihn die AfD stellen.



In der ersten Runde gewann ihr Kandidat Robert Sesselmann 47 Prozent und ist damit Favorit in der entscheidenden Stichwahl. Martin Müller-Mertens hat mit ihm über diese spannende Wahl gesprochen."

Quelle: AUF1