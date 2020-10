FDP will Dreikönigstreffen trotz Pandemie abhalten

Die FDP will ihr traditionelles Dreikönigstreffen am 6. Januar im Stuttgarter Staatstheater unter keinen Umständen absagen. Man werde sich an alle Auflagen halten, sagte der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Michael Theurer dem "Spiegel".

Es sei aber keine Frage, dass das Treffen stattfinde. Statt mit 1.400 Teilnehmern wie bisher plane man derzeit mit weniger Gästen. Im Notfall werde die Veranstaltung digital übertragen. Parteichef Christian Lindner und die anderen Redner sollen so oder so nach Stuttgart reisen. "Das Dreikönigstreffen fand seit 1866 in jedem Jahr statt, es wurde nur durch die Nazizeit unterbrochen", sagte Theurer. "Eine so wichtige Institution der deutschen Demokratiegeschichte darf nicht der Pandemie zum Opfer fallen." Quelle: dts Nachrichtenagentur