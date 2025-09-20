Rauchverbot im Auto? Union bremst – Ärzte fordern Härte

Nach dts lehnt Unions-Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt ein isoliertes Verbot ab und fordert Gesamtkonzepte; Funke-Zeitungen berichten zugleich von Unterstützung durch Ärztekammer und AOK für ein Verbot in Autos mit Kindern/Schwangeren.

Borchardt warnt, Symbolpolitik greife zu kurz; es brauche Aufklärung, Prävention und Hilfen zum Rauchstopp. Dagegen mahnen Bundesärztekammer und AOK in Funke-Blättern strengere Regeln an, um Minderjährige vor Passivrauch zu schützen. Polizeigewerkschafter verweisen auf Vollzugsfragen und Personalbedarf.

Am 26. September entscheidet der Bundesrat, ob ein neuer Anlauf für ein bundesweites Verbot in Fahrzeugen mit Kindern/Schwangeren kommt. Danach läge der Ball beim Bundestag.

Quelle: ExtremNews



