SPD-Abgeordnete fürchtet Zeitnot bei AfD-Verbotsprüfung

Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein (SPD) fürchtet, dass nicht mehr viel Zeit für einen Antrag zur Überprüfung der AfD durch das Bundesverfassungsgericht bleibt. "Das Zeitfenster zur Prüfung eines AfD-Verbots schließt sich", sagte Wallstein dem Onlineportal des Senders ntv. Nach der Bundestagswahl könnten Mehrheiten für einen Prüfantrag noch schwieriger werden.

Wallstein vertritt im Bundestag den Wahlkreis Cottbus - Spree-Neiße, eine AfD-Hochburg. "In meiner Region kann ich nicht damit rechnen, dass das von allen goutiert wird, gerade weil die AfD mit Falschnachrichten und Lügen reagieren wird", sagte Wallstein. "Im Gegenteil: Ich werde noch mehr Mord- und Gewaltdrohungen erfahren."



Die Bundestagsabgeordnete warnte davor, auf einen Prüfantrag aus wahltaktischen Gründen zu verzichten. "Es wäre ein historischer Fehler, jetzt keinen Prüfantrag in Karlsruhe zu stellen", so Wallstein.



Wallstein und weitere Abgeordnete von SPD, CDU, Grünen und Linken werben um eine Mehrheit für den Antrag, der seit Donnerstag auf einer Homepage mit dem Titel "AfD prüfen" einzusehen ist. Die Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Strategien gegen Rechtsextremismus hält ein AfD-Verbot am Ende eines Prüfverfahrens für möglich. "Vieles deutet darauf hin, dass die Kriterien erfüllt sind", sagte sie. "Genauer wissen wir es erst, wenn wir den Antrag stellen und Prozessbevollmächtigte beauftragen, das zu prüfen."



Wallstein wies Kritik aus den Fraktionsspitzen von SPD und Grünen zurück, dass die im Antrag vorgesehene Beweissammlung durch den Bundestag kein ergebnisoffenes Verfahren sei. "Es kann sein, dass der oder die Verfahrensbevollmächtigte nach Sichtung aller vorliegenden - auch geheimdienstlichen - Informationen zu dem Schluss kommt: Es reicht nicht", sagte Wallstein. "In dem Fall wird er oder sie von einem Prüfantrag in Karlsruhe abraten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur