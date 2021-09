Laschet wagt sich auf CSU-Parteitag

Inmitten einbrechender Umfragewerte und Rücktrittsforderungen aus der Schwesterpartei wagt sich CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet zum CSU-Parteitag. Er werde am Samstag um 11:30 Uhr vor den Delegierten in Nürnberg sprechen, teilte die CDU am Mittwoch mit.

Erstmals seit Oktober 2019 veranstaltet die CSU am Wochenende wieder einen klassischen Präsenzparteitag, bis zuletzt war aber offen, ob und wie Laschet teilnehmen wird. Dass der Kanzlerkandidat bei seinem Auftritt in Nürnberg klare und authentische Rückendeckung bekommt, wie man es eigentlich zwei Wochen vor der Bundestagswahl erwarten müsste, ist ebenfalls keine ausgemachte Sache.

Zuletzt gab es sogar offene Rücktrittforderungen von CSU-Kommunalpolitikern just aus Nürnberg, die in sozialen Netzwerken viel Zuspruch fanden. Forsa hatte erst am Dienstag mit 19 Prozent Zustimmung für CDU/CSU den niedrigsten Wert veröffentlicht, den je ein Umfrageinstitut in der Bundesrepublik für die Union gemessen hat. Bei der Kanzlerpräferenz sackte Laschet mit 9 Prozent sogar auf einen einstelligen Wert. Alle entsprechenden Erhebungen der großen Umfrageinstitute zeigen, dass die Union mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder (CSU) bei der Bundestagswahl nicht nur besser abschneiden, sondern vermutlich sogar triumphieren würde. Stattdessen liegt die SPD in den Umfragen erstmals seit Jahren wieder vorn. Quelle: dts Nachrichtenagentur