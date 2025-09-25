Netzentgelte sollen 2026 spürbar sinken – Haushalte profitieren

Für 2026 zeichnen sich sinkende Netzentgelte ab, meldet die dts Nachrichtenagentur. Durchschnittliche Haushalte könnten um bis zu 100 Euro im Jahr entlastet werden, berichtet FinanzNachrichten.de.

Grund sind niedrigere Kostenblöcke bei Übertragungs- und Verteilnetzen sowie neue Umlagenkalkulationen. Netzbetreiber und Regulierer verweisen auf Effekte aus Investitionszyklen und Ausgleichsmechanismen. Regional kann die Entlastung unterschiedlich ausfallen, je nach Netzstruktur.

Verbraucherschützer fordern transparente Weitergabe der Senkungen durch die Versorger. Die Politik sieht einen Beitrag zur Dämpfung der Energiekosten, mahnt aber, dass langfristig Effizienzgewinne ausschlaggebend bleiben.

Quelle: ExtremNews



