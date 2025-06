Miersch verlangt Beibehaltung der Familienreservierung bei der Deutschen Bahn

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die Deutsche Bahn aufgefordert, ihre Pläne zur Streichung von Familienreservierungen aufzugeben. "Die Verantwortlichen der Deutschen Bahn sollten darüber nochmal nachdenken", sagte Miersch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Bahn sei nicht so attraktiv, dass man sich solche Preissprünge einfach mal leisten könne. "Ich hoffe, dass es noch ein Umdenken gibt."



Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Familienreservierung von diesem Sonntag an wegfällt. Die Bahn will ungeachtet der Kritik an den Plänen festhalten. Für Familien wird das Bahnfahren mit reservierten Plätzen dadurch deutlich teurer. Anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung in der zweiten Klasse sind es mit zwei Kindern künftig 22 Euro. Für Hin- und Rückweg kommen 44 Euro zusammen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur