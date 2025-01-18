Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Ramelow (Linke) kritisiert Spahn (CDU) scharf vor Karlsruhewahl

Ramelow (Linke) kritisiert Spahn (CDU) scharf vor Karlsruhewahl

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Bodo Ramelow (2025)
Bodo Ramelow (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Linken-Politiker Bodo Ramelow hat Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) wegen dessen Vorgehen vor der Richterwahl heftig kritisiert. Über den Schlagabtausch berichtete die dts mit Verweis auf Interviewäußerungen.

Ramelow wirft der Union vor, mit kurzfristigen Manövern Vertrauen in das überparteiliche Verfahren zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts zu beschädigen. Spahn habe die politischen Risiken unterschätzt und damit eine Abstimmungskrise befeuert. Der Linke-Politiker mahnt, bei Gerichtsposten die Integrität des Hauses über parteitaktische Vorteile zu stellen.

Aus der Union heißt es, man habe legitime Bedenken zu Kandidaturen adressiert und suche eine breite Mehrheit. Beobachter erwarten, dass die Wortwahl den ohnehin angespannten Ton in der Koalition von CDU/CSU und SPD weiter verschärft.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte moder in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige