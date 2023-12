AfD: Bürgergeld-Kosten explodieren: Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein!

Diese Zahlen und Fakten belegen es klipp und klar: Der Fleiß der arbeitenden Menschen in unserem Land wird systematisch von der Regierung bestraft! Denn die Kosten für das zu erheblichen Teilen von Migranten in Anspruch genommene Bürgergeld explodieren: 2.543 Euro Bürgergeld erhielt im Juli 2023 eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern – das ergab eine Abfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten und sozialpolitischen Sprechers René Springer bei der Bundesagentur für Arbeit.

Bei fünf Kindern steigen die Bezüge gar auf durchschnittlich 4.150 Euro. Welcher Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor, der morgens um fünf Uhr oder noch früher aufstehen muss, hat so viel Geld?

Dabei muss man sich immer wieder vor Augen halten: Fast die Hälfte der Leistungen geht aktuell an Nicht-Deutsche, darunter rund 687.000 Ukrainer. Ohne Frage gibt es viele Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und denen deshalb auch weiterhin geholfen werden muss – doch dies kann dauerhaft nur finanziert werden, wenn wir keine Massenmigration nach Deutschland betreiben.