Soll Aiwanger wegen AUF1-Interview abgesägt werden?

Polit-Beben in Bayern: Gegen Hubert Aiwanger, den Vorsitzenden der „Freien Wähler“ wurde nach seiner Rede in Erding gegen den Heizungswahnsinn eine regelrechte Hexenjagd von den politisch-korrekten Gesinnungswächtern veranstaltet. Rot-Grün griff den stellvertretenden Ministerpräsidenten im bayerischen Landtag frontal an und verlangten seinen Rücktritt, die grüne Fraktionschefin Katharina Schulze beflegelte Aiwanger als „geistigen Brandstifter“.

Ein Mitgrund für die Kampagne dürfte Aiwangers AUF1-Interview gewesen sein... Quelle: AUF1