AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla: Brauchen als AfD eine Vision

Die AfD braucht nach Meinung ihres Spitzenkandidaten Tino Chrupalla eine inhaltliche Vision für die Zukunft. "Ich denke, wir haben im Wahlkampf, gerade in den neuen Ländern auf die richtigen Themen, die sozialen Themen, gesetzt, deswegen auch der Zuwachs von den Linken, und wir müssen in der Breite natürlich mehrere Themen ansprechen. Wir brauchen eine Vision als AfD, das will ich gar nicht verhehlen, dass wir da noch viel besser werden müssen", sagte Chrupalla im phoenix-Interview.

Regionale Unterschiede gebe es bei allen Parteien, bei der AfD sei dies eben ein Ost-West-Gefälle, kommentierte Chrupalla das starke Abschneiden seiner Partei im Osten. Die Konsequenz daraus: "Wir müssen im Westen, vor allem im ländlichen Raum, mehr punkten und da müssen wir jetzt ansetzen."

Quelle: PHOENIX (ots)