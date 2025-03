Emil Sänze MdL: „Reisepläne von Landesverkehrsminister Herrmann“

Der finanzpolitische AfD-Fraktionssprecher Emil Sänze MdL hat die Reisepläne von Landesverkehrsminister Herrmann und Staatssekretär Hassler nach Japan und Südkorea als „Lustreise“ kritisiert: „Was lässt sich für die Abwracker der deutschen Automobilindustrie dort auf Steuerzahlerkosten lernen? Dass Shinkansen-Züge für ihre Zuverlässigkeit weltberühmt sind? Dass Toyota eine neue Generation von mit Biokraftstoff, Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen betriebsfähigen Verbrennungsmotoren vorgestellt hat?"

Sänze weiter: "Dass in Japan und Korea die Schulen funktionieren und das Volksvermögen in Forschung und nicht in illegale Migration und subversive NGOs geleitet wird?

Den grünen Verbotspolitikern und Fußverkehrsplanern stünde gut an, sich in Sindelfingen mit einem baldigen Detroit auseinanderzusetzen oder sich den Belegschaften der KFZ-Zulieferer zu stellen. Den Horizont erweitern ist gut, aber hier vor Ort bricht der Wohlstand ein. Hier bei den Bürgern spielt die Musik, hier sollen die Herrschaften jetzt Verantwortung zeigen!“

Quelle: AfD BW