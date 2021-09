AfD: Spritpreis steigt wegen grüner Klima-Hysterie um 70 Cent!

Es ist alles andere als überraschend: Laut den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) könnte der Benzinpreis unter der nächsten Regierung um 70 Cent steigen! So manchem abgehobenem Altpartei-Politiker dürfte dabei kaum klar sein, was das in der Lebensrealität bedeutet: Für eine Familie auf dem Land mit zwei Autos entstünden Mehrkosten von etwa 1.800 Euro, wie das Institut mitteilt. Darüber berichtet die AfD.

Weiter berichtet die AfD: Wenn diese irrsinnige Politik sich erst einmal mit voller Härte an der Zapfsäule zeigt, dann werden hoffentlich alle einsehen: Die grüne Klima-Hysterie ist unsinnig, unverhältnismäßig und unsozial. Die AfD fordert Entlastungen für Autofahrer und die sofortige Abschaffung der CO2-Steuer! Handelsblatt.com: „70 Cent mehr pro Liter Benzin – Warum der Spritpreis deutlich steigen wird.“ Quelle: AfD Deutschland