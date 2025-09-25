Rückzieher! Keine Steuerfreiheit für Überstunden

Das Bundesfinanzministerium nimmt den Passus zu steuerfreien Überstunden aus einem Entwurf, meldet die dts Nachrichtenagentur. Begründet wird dies mit Finanzierbarkeit und administrativem Aufwand, berichtet FinanzNachrichten.de.

In der Ressortabstimmung stießen die Regelungen auf Bedenken, darunter Mitnahmeeffekte und Abgrenzungsfragen. Das Ministerium prüft stattdessen zielgenauere Entlastungen, etwa bei Schicht- und Bereitschaftsdiensten. Arbeitgeberverbände hatten die Steuerfreiheit befürwortet, Fachleute warnten vor komplexen Nachweispflichten.

Die Koalition will das Vorhaben im Zuge der Haushaltsberatungen neu bewerten. Gewerkschaften pochen auf spürbare Nettoeffekte für Beschäftigte, unabhängig vom Modell.

Quelle: ExtremNews



