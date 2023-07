AfD im Landtag: Kinder werden mit Pubertätsblockern behandelt, die klinisch nicht getestet sind

Die AfD hat im Landtag von Sachsen-Anhalt darauf hingewiesen, dass bei Kindern und Jugendlichen Pubertätsblocker angewendet würden, die klinisch nicht getestet worden seien. So werde beispielsweise das Medikament GnRH Analoga verwendet, dass bei Personen mit Prostatakrebs zum Einsatz komme. Dies führte der Landtagsabgeordnete der AfD, Gordon Köhler, bei einer Rede im Landtag von Sachsen-Anhalt aus. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte, die AfD sei dafür, dass Transpersonen geholfen werden müsse, jedoch nicht mit Medikamenten, die klinisch nicht geprüft seien.

"GnRH Analoga wird bei Personen verwendet, die Prostatakrebs haben, die männlich und im fortgeschrittenen Stadium sind. Dieses Medikament nimmt man für die Behandlung oder für den Einsatz von Pubertätsblockern. Das ist ein Problem. Wir sind uns einig, dass Transpersonen geholfen werden muss. Wir sagen nur, dass der Einsatz von Pubertätsblockern in einer Phase, in der die Betroffenen zwölf bis 13 Jahre alt sind, zu früh ist", so der AfD-Abgeordnete bei seiner Rede im Landtag."

Quelle: RT DE