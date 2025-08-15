Alexander Wolf: Islamapologetin im Entwicklungsministerium eingestellt

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter Reem Alabali Radovan (SPD) gab bekannt, dass sie die bisherige „Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud als Pressesprecherin einstellt.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Alexander Wolf, stellvertretendes Mitglied des Entwicklungshilfeausschusses, teilt dazu mit: „Diese Personalentscheidung zeugt nicht nur von dem Filz und den Verflechtungen, die zwischen den etablierten Parteien und den zwangsfinanzierten GEZ-Medien bestehen.

Sie zeugt auch von der zunehmenden Unterwanderung unserer staatlichen Institutionen durch eine links-muslimische Allianz, die jedwede Kritik am Islam und der unkontrollierten Masseneinwanderung kriminalisieren will. Abboud posierte in Kopftuch vor einem Schriftzug ,Down with USA‘ an der ehemaligen US-Botschaft in Teheran, wo die Mullahs unschuldige Botschaftsmitarbeiter als Geiseln nahmen. Die studierte Arabistin war darüber hinaus tätig als Korrespondentin in Gaza und verbreitete fake news der Hamas, indem sie einen von Israel liquidierten Terroristen als unschuldigen Fotografen ausgab.

Dazu passt ins Bild, dass die neue Dienstherrin Abbouds, wie eine von mir eingereichte Einzelfrage ergab, inzwischen zum größten deutschen Geldgeber des von der Hamas unterwanderten Flüchtlingshilfswerks UNRWA avanciert ist. Ministerin Alabali Radovan weigert sich, es dem Außenministerium gleichzutun und die Gelder zu kürzen, obwohl die Verflechtungen mit der Hamas spätestens seit dem 7. Oktober 2023 auf der Hand liegen. Die AfD-Fraktion fordert, dass diese Verharmlosung des Islamismus und insbesondere der Hamas, die die neue Pressesprecherin des Ministeriums seit Jahren betreibt, ein Ende finden.“

Quelle: AfD Deutschland