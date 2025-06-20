Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gesundheitsministerin prüft Vorstoß gegen Rauchen im Auto mit Kindern

Gesundheitsministerin prüft Vorstoß gegen Rauchen im Auto mit Kindern

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Nina Ingrid Warken (2025)
Nina Ingrid Warken (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie dts über FinanzNachrichten.de berichtet, zeigt sich die Gesundheitsministerin offen für eine Initiative gegen Rauchen im Auto, insbesondere wenn Kinder mitfahren. Man wolle gesundheitliche Risiken reduzieren und Prävention stärken.

Die Ressortchefin verweist auf Studien, wonach Passivrauchen in geschlossenen Fahrzeugen besonders belastend ist. Denkbar seien gesetzliche Vorgaben oder schärfere Bußgelder, kombiniert mit Aufklärungskampagnen.

Rechtsexperten verweisen auf Umsetzungsdetails wie Kontrollen, Ausnahmetatbestände und Zuständigkeiten der Länder. Die Ministerin betont, dass ein möglicher Entwurf in der Bundesregierung abgestimmt werden müsse.

Quelle: ExtremNews


