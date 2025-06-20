Gesundheitsministerin prüft Vorstoß gegen Rauchen im Auto mit Kindern

Wie dts über FinanzNachrichten.de berichtet, zeigt sich die Gesundheitsministerin offen für eine Initiative gegen Rauchen im Auto, insbesondere wenn Kinder mitfahren. Man wolle gesundheitliche Risiken reduzieren und Prävention stärken.

Die Ressortchefin verweist auf Studien, wonach Passivrauchen in geschlossenen Fahrzeugen besonders belastend ist. Denkbar seien gesetzliche Vorgaben oder schärfere Bußgelder, kombiniert mit Aufklärungskampagnen.

Rechtsexperten verweisen auf Umsetzungsdetails wie Kontrollen, Ausnahmetatbestände und Zuständigkeiten der Länder. Die Ministerin betont, dass ein möglicher Entwurf in der Bundesregierung abgestimmt werden müsse.

