Höcke: Ein deutliches Zeichen an die »Brombeere«

Bundestagswahl 2025: Bundesweit kann die AfD ihr Ergebnis verdoppeln und kommt erstmals über 20 %. In Thüringen waren wir von Anfang an Vorreiter dieser Erfolgsgeschichte, und so muß man das Ergebnis aus dem Herzen unserer Republik auch als Prophezeiung verstehen. Hier versucht die CDU mit der Unterstützung von gleich drei linken Parteien zu regieren und der Wählerwille, der sich bei der Landtagswahl eindrucksvoll manifestiert hat, wird ignoriert. Dies schreibt Björn Höcke auf seiner Internetseite.

Höcke weiter: "Vor diesem Hintergrund bot die Bundestagswahl eine gute Gelegenheit für eine Abrechnung. Und siehe da: Von acht Wahlkreisen haben unsere Direktkandidaten sieben regelrecht abgeräumt, die CDU spielt keine Rolle mehr. Selbst in den traditionellen Hochburgen – wie dem Eichsfeld oder der Rhön – wurde die Union abgehängt. Bei der Bundestagswahl hat es Friedrich Merz mit seiner undemokratischen Brandmauer-Beschwörung hinbekommen, das Vorschußvertrauen nach der Implosion der Ampel-Regierung zu verspielen. Startete die Union noch mit 32 % in den Umfragen, sind letztlich 28 % geblieben. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Parteiengeschichte. So hat der Niedergang der Union in Thüringen auch angefangen und so wird es im Bund wie bei uns im Land enden: Ein vorzeitiges Ende der Verlierer-Bündnisse bereitet den Weg zu einer echten politischen Wende." Quelle: Björn Höcke