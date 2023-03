Bär: Frauenrechte sind Menschenrechte

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dorothee Bär, nimmt an der 67. Weltfrauenkonferenz der UN teil und erklärt zum morgigen Weltfrauentag:

"Überall auf der Welt müssen Frauen um ihre Rechte kämpfen. Mehr denn je ist das gerade so im Iran. Frauen werden gefoltert, getötet und systematisch unterdrückt. Mädchen werden vergiftet aus einem einzigen Grund: weil sie Mädchen sind. Das ist erschütternd.

Frauenrechte sind Menschenrechte! Deshalb ist die 67. Weltfrauenkonferenz der UN so wichtig. Damit das Verachten von Frauen endlich aufhört. Deshalb ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in New York vertreten. Damit unsere Stimme gehört wird. Wir setzen uns ein, wir setzen ein Zeichen. Frauen, die Hilfe brauchen, unterstützen wir, und engagierten Frauen stehen wir zur Seite.

Auch in Deutschland gibt es in Sachen Geschlechtergleichberechtigung noch viel zu tun. Wir brauchen mehr Frauen in Führung, in der Politik, beim digitalen Wandel und als Gründerinnen von Start-Ups. Gleichberechtigung darf nicht nur heute sein, sondern jeden Tag!"

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)