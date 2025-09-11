Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Röttgen drängt auf Anschaffung von Abwehrdrohnen

Röttgen drängt auf Anschaffung von Abwehrdrohnen

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 17:41 durch Sanjo Babić
Künstliche Intelligenz (KI) als Tötungsmaschine (Symbolbild)
Künstliche Intelligenz (KI) als Tötungsmaschine (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum am Mittwoch fordert Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) die Anschaffung von Abwehrdrohnen.

Es sei "unstrittig", dass die Bundeswehr nicht gut genug ausgestattet sei, sagte er den Sendern RTL und ntv am Donnerstag. "Darum ist dieser Vorfall eben auch einer, aus dem Deutschland lernen muss."

Röttgen pochte auf mehr Tempo. "Wir brauchen Abwehrdrohnen für solche Angriffe, das muss jetzt auch schnell geschehen. Und wir leisten uns in Deutschland rechtliche Zweifelsfragen in einem solchen Fall: Wer ist eigentlich zuständig, was kann geschehen, wer muss entscheiden", sagte er. "Auch hier muss entschieden werden, wie das auf klarer Rechtsgrundlage dann auch schnell entschieden werden kann."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

