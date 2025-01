Aschaffenburg: Bremen lädt zu Sonder-Innenministerkonferenz

Nach dem zweifachen Mord in Aschaffenburg, den mutmaßlich ein psychisch kranker Afghanen begangen haben soll, hat der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Innenminister der Länder und des Bundes offenbar zu einer Sonderkonferenz eingeladen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bremen hat derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz inne.

Das Treffen soll dem Bericht zufolge am kommenden Montag stattfinden. Bei der Konferenz soll es offenbar auch um den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gehen.



Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Donnerstag den bayerischen Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSD) dafür gelobt, dass dieser "angekündigt hat zu prüfen, wie konsequenter gegen psychisch kranke Gewalttäter voran gegangen werden kann". CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte zuletzt ein Register psychisch kranker Gewalttäter gefordert. Auch in der SPD gibt es erste Stimmen, die seinem Vorschlag offen gegenüberstehen.



Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) lehnt ein solches Register ab. Die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft fürchtet eine verstärkte Stigmatisierung Betroffener. Psychisch kranke Menschen seien als Gesamtgruppe nicht gewalttätiger als Menschen ohne psychische Erkrankungen. Das beste Mittel der Gewaltprävention sei eine frühzeitige, koordinierte und intensive Behandlung von Menschen mit solchen psychischen Erkrankungen, die unbehandelt ein Risiko für Gewalttaten darstellen. Dafür seien jedoch mehr Ressourcen nötig.

Quelle: dts Nachrichtenagentur