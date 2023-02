Weisgerber/Simon: Bauabfälle nutzen - Kreisläufe schließen

Der Bundestag hat am heutigen Donnerstag den Antrag der Unionsfraktion "Einsatz von Recycling-Baustoffen stärken" debattiert. Dazu erklären die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber, und der zuständige Berichterstatter Björn Simon:

Anja Weisgerber: "Wir müssen die stoffliche Nutzung von Sekundärrohstoffen verbessern. Das Bauwesen ist weltweit für 60 Prozent des Ressourcenverbrauches, 50 Prozent des Abfallaufkommens und mehr als 35 Prozent des Energieverbrauches verantwortlich. Die größten Abfallmengen entstehen am Bau. Die Wiederverwertung von Bauabfällen ist wirtschaftlich sinnvoll. Sie hat ökologisch und klimapolitisch enormes Potenzial. Um Bauabfälle nutzbar zu machen, brauchen wir aber entsprechende Regeln und Grenzwerte. In unserem Antrag haben wir dazu konkrete Vorschläge gemacht: Erstaunlich, dass die Koalition sie ablehnt, ohne selbst Vorschläge vorzulegen. Sie vertut so eine große Chance, den Stoffkreislauf zu schließen."

Björn Simon: "Das Bauwesen in Deutschland muss ressourcenschonender werden. Der Kreislaufwirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Um den steigenden Materialbedarf des Bausektors zu bedienen, müssen wir vermehrt auf Rohstoffe 'Made in Germany' setzen. Insbesondere mineralische Abfälle aus Abbruch und Sanierung müssen recycelt und wiederverwendet werden. Hier ist ein Dreiklang aus Grenzwerten, Förderprogrammen und rechtlichen Regelungen nötig, um die Rahmenbedingungen für das Recycling zu verbessern. Die Ampel-Regierung muss den größten Abfallstrom Deutschlands endlich als Rohstoffquelle anerkennen."

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)