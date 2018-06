König (AfD): Seehofer muss jüdische Jugendsportwettkämpfe fördern

In München haben in dieser Woche die ersten nationalen jüdischen Jugendsportwettkämpfe (Makkabi Junior Games) begonnen. Dazu teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete und Obmann der AfD im Sportausschuss des Deutschen Bundestages, Jörn König, mit: „Es ist beachtlich, wie sich mit den Makkabi Junior Games neues jüdisches Sportleben für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren wieder neu etabliert. Ich bin glücklich, an der Premiere dieses Sportevents teilzuhaben."

König weiter: "Ich habe mich sehr gefreut, etwa 400 junge jüdische Nachwuchssportler in München bei den Makkabi Junior Games erleben zu dürfen, die trotz der überall spürbaren Bedrohung durch arabische Migranten in Deutschland ihr jüdisches Sportleben neu entdecken.” König kritisierte, dass die jungen Sportler zwar vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer eingeladen wurden, aber die von Seehofer versprochene finanzielle Unterstützung bislang ausgeblieben ist. „Die jungen jüdischen Perspektiv-Athleten sind natürlich sehr enttäuscht, dass Seehofer dieses Versprechen nicht eingelöst hat. Nun hat er bei den derzeitigen Haushaltsverhandlungen im Bundestag die Möglichkeit, als zuständiger Sportminister diese nationalen jüdischen Sportwettkämpfe der Jugend zu fördern. Die AfD-Bundestagfraktion wird ihn an sein gebrochenes Versprechen erinnern. Wir hoffen, Seehofer macht den Fehler wieder gut.” Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jörn König nahm nach der Eröffnungszeremonie der Makkabi Deutschland Junior Games am zweiten Tag auch an der Gedenkzeremonie am Denkmal für die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 teil. Zusammen mit den jungen jüdischen Sportlern gedachte der AfD-Politiker im Olympiapark der damals ermordeten israelischen Olympioniken. Quelle: AfD Deutschland