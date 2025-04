Grüne Impfzwang-Anhänger plötzlich gegen Gentechnik – AfD für strenge Kontrollen und Schutz unserer Gesundheit!

In der Plenarsitzung des Bayerischen Landtags in der vergangenen Woche wurde der Dringlichkeitsantrag der Grünen „Bayerns Menschen und die Landwirtschaft vor Gentechnik schützen“ debattiert. In diesem forderten sie, die „Entscheidungsfreiheit der Menschen sicherzustellen, in Bayern gentechnikfrei zu züchten, anzubauen, zu verarbeiten sowie zu essen.“ Der Antrag wurde von der Mehrheit des Landtags abgelehnt.

Ralf Stadler, der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erklärt dazu Folgendes: „Ausgerechnet die Grünen, die für eine genmanipulierende, experimentelle mRNA-Impfung eingetreten sind, wollen auf einmal Bayerns Bürger vor Gentechnik schützen. Wir erinnern uns noch gut daran, dass die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze sogar eine Impfpflicht gefordert hat: ‚Ich bin einfach froh, dass die neue Ampel-Regierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen‘, sagte sie 2021 im Landtag. Für uns als AfD ist klar: Gentechnik stellt eine Gefahr dar, wenn sie unkontrolliert angewendet wird. Das hat sich insbesondere bei der mRNA-Impfung gezeigt. Die millionenfachen schweren Nebenwirkungen bis hin zu tödlichen Folgen sind inzwischen gut dokumentiert (siehe Datenbanken wie EudraVigilance, VAERS u.a.). Wir müssen daher nicht nur die heutige, sondern auch die zukünftige Landwirtschaft schützen. Neue Gentechnikmethoden, wie CRISPR, dürfen nicht ohne eingehende Prüfung und ausreichende Schutzvorgaben in der Praxis eingesetzt werden. Für die AfD steht die Gesundheit der Menschen immer an erster Stelle.“ Quelle: AfD Bayern