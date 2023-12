Linnemann fordert von Steinmeier Werte-Debatte

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, eine Werte- und Leitkultur-Debatte anzustoßen. "Wir müssen wieder darüber reden, was unsere Gesellschaft zusammenhält", sagte Linnemann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Die immer stärker werdende Polarisierung, das zunehmende Schwarz-weiß-Denken führt dazu, dass wir Gefahr laufen, das Verbindende in unserer Gesellschaft zu verlieren", fügte er hinzu. "Nichts anderes ist gemeint, wenn wir in der CDU über eine Leitkultur sprechen. Wir brauchen hierzu eine breite Debatte in der Gesellschaft. Ich fände es gut, wenn der Bundespräsident eine solche Debatte anstoßen würde", so Linnemann.

Es gehe um das "Wertefundament", auf dem die Bürger stünden. Es gehe um das, "was uns als Gesellschaft verbindet und als Gemeinschaft ausmacht". Der CDU-Generalsekretär warnte weiter davor, nur über den Begriff Leitkultur zu diskutieren. "Offensichtlich war es ein Fehler, dass die Diskussion zu Beginn der 2000er-Jahre mehr über den Begriff der Leitkultur als über das dahinter liegende Problem geführt wurde", so Linnemann. "Wenn wir schon damals dazu eine ehrliche Debatte gehabt hätten, hätten wir heute vielleicht weniger Probleme, was den Zusammenhalt unserer Gesellschaft angeht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur