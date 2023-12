AfD: Rekord-Abschiebungen statt Rekord-Familiennachzug!

„2015 darf sich nicht wiederholen“, tönten die etablierten Parteien. Die traurige Realität: 2015 ist jetzt – nur noch viel schlimmer! Die unglaubliche Zahl von rund 121.000 Visa wurden in diesem Jahr bereits für den Familiennachzug ausgestellt – das ist ein neuer Rekord, obwohl der Dezember noch gar nicht eingerechnet ist. Zum Vergleich: 2015 waren es 72.681 Visa. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dieser enorme Familiennachzug findet in einer Zeit statt, in der bis zum November dieses Jahres bereits mehr als 300.000 Asylanträge gestellt wurden. Allen Ankündigungen zum Trotz: Die Ampel unternimmt NICHTS gegen die Massenmigration – und die CDU in den von ihr regierten Bundesländern auch nicht.

Auf ihrem jüngsten Bundesparteitag in Berlin hat die SPD sogar einen Beschluss gefasst, der einen noch leichteren Familiennachzug vorsieht. Ausgerechnet jene Parteien, die mit ihrer Politik vor Familienfeindlichkeit strotzen, stellen plötzlich heuchlerisch ihr Herz für Familien zur Schau. Wir werden mit einer AfD-Regierung diesen Wahnsinn beenden und für ganz andere Rekorde sorgen: Rekord-Abschiebungen statt Rekord-Familiennachzug! Um den Familiennachzug auf Dauer in Gänze auszuschließen, werden wir das Aufenthaltsrecht ändern und den Rechtsanspruch auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte vollständig streichen. Hilfe für echte Flüchtlinge muss vor Ort geleistet werden. Der massenhafte Familiennachzug nach Deutschland löst dagegen kein Problem, sondern zerstört die Zukunft unseres Landes."

Quelle: AfD Deutschland