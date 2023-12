Heiz-Irrsinn wird 1 000 000 000 000 Euro kosten – mehr Nullen hat nur die Ampel!

Es ist eine so utopische Summe, dass sie nur auf einen Märchenbuch-Autor zurückgehen kann: Robert Habecks „Wärmewende“ wird die Bürger in Deutschland laut einer aktuellen Schätzung aus dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung eintausend Milliarden Euro kosten. Ausgeschrieben ist das eine 1 mit zwölf Nullen! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Schon jetzt ist klar: Viele Eigentümer werden den vom Bundesvetternwirtschaftsminister und seinem wegen mutmaßlicher Vetternwirtschaft geschassten Staatssekretär Graichen angeleierten Heizhammer nicht überstehen – weil sie die Sanierung ihrer Objekte nicht bezahlen können. Und auch Mieter müssen mit Zusatzkosten von mehreren hundert Euro pro Monat rechnen. Und wofür das Ganze? Um eine behauptete Klimakatastrophe zu stoppen, die in diesem Jahr von einem verregneten Sommer und einem schneereichen Winter Lügen gestraft wird? Kohlendioxid wird durch die „heilige“ Wärmepumpe ohnehin nicht gespart, weil die Anlagen mit Strom versorgt werden wollen. Und der kommt im Moment vor allem aus Kohlekraftwerken. Solange er überhaupt noch kommt. Es geht der Ampelregierung einfach nur darum, den Wohlstand der Bürger zu zerstören, ihnen ihr Geld zu nehmen und umzuverteilen. Das ist auch das Einzige, bei dem die Ampelregierung wirklich konsequent ist, und zwar in allen Bereichen. Es ist Zeit für die blaue Wende – und dafür, dass wir von der AfD diesen Wahnsinn rückgängig machen!" Quelle: AfD Deutschland