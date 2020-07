Helge Braun stellt weitere Hilfen für Wirtschaft in Aussicht

Kanzleramtschef Helge Braun hat weitere Hilfen für besonders betroffene Branchen der Corona-Krise in Aussicht gestellt. "Wenn die Krise fortdauert, werden wir in der Großen Koalition überlegen, wie wir weiterhin helfen können", sagte Braun in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

"Manche Wirtschaftsbereiche, insbesondere die Reise- und Veranstaltungsbranche, bleiben besonders betroffen", so der CDU-Politiker. Braun betonte, dass es aber auch Grund zu Optimismus gebe: "Wir sehen im Augenblick als positives Signal, dass die Inanspruchnahme von Krediten durch Unternehmen insgesamt zurückgeht. Aber das kann sich mit der Infektionslage verändern - und es gilt eben nicht für alle Branchen", sagte er. Gleichzeitig stellte Braun aber auch klar, dass staatliche Hilfen nicht unbegrenzt möglich sind. "Wir versuchen, die Wirtschaft, soweit es uns möglich ist, mit unseren Programmen zu stabilisieren. Aber kein Staat kann eine solche Krise komplett ungeschehen machen", sagte Braun der NOZ. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)