Stephan Protschka (AfD): Wir werden den neuen Bundeslandwirtschaftsminister an seinen eigenen Worten messen

Zum Amtsantritt von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer äußert sich der agrarpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Protschka, wie folgt: „Der neue Bundeslandwirtschaftsminister macht zu seinem Amtsantritt große Versprechen wie Bürokratieabbau, Planungssicherheit und faire Rahmenbedingungen. Doch bei aller Zustimmung zur Stoßrichtung bleibt die entscheidende Frage offen, wie er das in dieser Koalition durchsetzen will."

Protschka weiter: "Der Koalitionsvertrag ist im Bereich Landwirtschaft äußerst vage und unkonkret formuliert. Rainer wird es schwer haben, eine bauernfreundliche Politik gegen den Widerstand der SPD und auch gegen Teile der eigenen Reihen durchzusetzen.

Wir werden ihn an seinen Worten messen und ihm dabei ganz genau auf die Finger schauen. Denn wir brauchen einen echten Politikwechsel in der Agrarpolitik. Eine Politik, die endlich wieder auf Vertrauen, Freiheit und Eigenverantwortung setzt. Nur so können wir unseren Bauernfamilien die Möglichkeit geben, ihren Beruf mit Stolz auszuüben und gut davon zu leben.“

Quelle: AfD Deutschland