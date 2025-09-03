Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Frei will im Koalitionsausschuss Beschleunigungspaket beschließen

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 15:05 durch Sanjo Babić
Thorsten Frei (2023)
Thorsten Frei (2023)

Foto: Dr. Frank Gaeth
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD will nach Angaben von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) bei seiner Sitzung an diesem Mittwoch ein Beschleunigungspaket für Infrastruktur und Innovation auf den Weg zu bringen. "Nach der langanhaltenden Rezession muss die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oberste Priorität besitzen", sagte Frei der "Rheinischen Post".

Dazu haben man im Kabinett die Änderung des Lieferkettengesetzes beschlossen und man werde "im Koalitionsausschuss ein Beschleunigungspaket für Infrastruktur und Innovation verabreden, um unser Land in Schwung zu bringen". Man brauche dieses Wachstum nicht zuletzt für gute Löhne und für gute Sozialleistungen, so Frei. Der Kanzleramtsminister ergänzte: "Wir müssen die Fesseln lösen, um Deutschland voranzubringen."

Der Koalitionsausschuss trifft sich um 17 Uhr im Kanzleramt. Thema dürften auch die umstrittenen Sozialreformen sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


