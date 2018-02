Diplomat Steiner zweifelt an Gabriels Eignung als Außenminister

Der Diplomat Michael Steiner hat Zweifel an Sigmar Gabriels (SPD) weiterer Eignung für das Amt des Außenministers geäußert. "Ein Staatsamt fordert ein Mindestmaß an Anstand", sagte der ehemalige außenpolitische Berater von Gerhard Schröder (SPD) und Ex-Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan der "Bild".

Steiner bezog sich dabei darauf, dass Gabriel seine Tochter in der Auseinandersetzung mit dem noch amtierenden SPD-Chef Martin Schulz eingesetzt hatte. Der geschäftsführende Außenminister hatte der SPD-Spitze in der vergangenen Woche in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe einen respektlosen Umgangsstil vorgeworfen. Dabei zitierte Gabriel auch seine kleine Tochter. Diese habe ihm gesagt: "Du musst nicht traurig sein Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur