Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Alarm aus Berlin: Droht Krieg im Weltraum?

Alarm aus Berlin: Droht Krieg im Weltraum?

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 14:15 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Der Verteidigungsminister warnt vor eskalierenden Konflikten im erdnahen Orbit, meldet die dts Nachrichtenagentur. Angriffe auf Satelliten könnten Versorgung und Kommunikation auf der Erde treffen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Demnach sieht das Ministerium Risiken durch Anti-Satelliten-Waffen, Störsender und Cyberattacken auf Raumfahrtsysteme. Deutschland drängt auf internationale Regeln, Transparenzmaßnahmen und belastbare Krisenkommunikation im All. Gleichzeitig sollen Schutzkonzepte für eigene militärische und zivile Weltrauminfrastruktur vorangetrieben werden.

Experten verweisen auf die Abhängigkeit von Satelliten für Navigation, Wetterdaten und Finanztransaktionen. Ohne robuste Resilienzstrategien könnte bereits eine begrenzte Attacke große Teile der Wirtschaft beeinträchtigen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte knarre in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige