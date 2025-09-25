Alarm aus Berlin: Droht Krieg im Weltraum?

Der Verteidigungsminister warnt vor eskalierenden Konflikten im erdnahen Orbit, meldet die dts Nachrichtenagentur. Angriffe auf Satelliten könnten Versorgung und Kommunikation auf der Erde treffen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Demnach sieht das Ministerium Risiken durch Anti-Satelliten-Waffen, Störsender und Cyberattacken auf Raumfahrtsysteme. Deutschland drängt auf internationale Regeln, Transparenzmaßnahmen und belastbare Krisenkommunikation im All. Gleichzeitig sollen Schutzkonzepte für eigene militärische und zivile Weltrauminfrastruktur vorangetrieben werden.

Experten verweisen auf die Abhängigkeit von Satelliten für Navigation, Wetterdaten und Finanztransaktionen. Ohne robuste Resilienzstrategien könnte bereits eine begrenzte Attacke große Teile der Wirtschaft beeinträchtigen.

Quelle: ExtremNews



