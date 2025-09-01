Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD will gegen Missbrauch beim Bürgergeld vorgehen

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bürgergeldbezieher nach Nationalität (Stand Juni 2023)
Bürgergeldbezieher nach Nationalität (Stand Juni 2023)

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Die geplante Nullrunde im kommenden Jahr für Bezieher von Bürgergeld ist aus Sicht der SPD ein weiterer Schritt in Richtung Bürgergeldreform. "Die Bürgergeldreform von Bärbel Bas kommt. Und sie ist notwendig", sagte Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post".

Dabei gehe es auch "um härtere Sanktionen für die wenigen, die keinen Anspruch haben und das System missbrauchen", ergänzte Wiese.

"Gleichzeitig wollen wir grundlegende Reformen des Sozialstaates auf den Weg bringen, denn er ist oftmals zu bürokratisch und funktioniert nicht so, wie er sollte", sagte der SPD-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

