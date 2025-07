Udo Stein: Weidepflicht

„Ein weiteres Mal ignoriert die Mehrheit im Ausschuss die Nöte unserer Landwirte“, erklärt Udo Stein MdL die heutige Entscheidung des Ausschusses für ländlichen Raum und Landwirtschaft, keine Ausnahme von der Weidepflicht auf Biohöfen zuzulassen.

Stein weiter: „Die Altparteien zerstören unsere Landwirte und damit auch unsere hochqualitative Lebensmittelversorgung in der Region. Dies kann nicht im Sinne eines prosperierenden Baden-Württembergs sein.

Ein Rückgang von regional erzeugtem Biofleisch ist daher ebenso wie ein Anstieg der Verbraucherpreise in diesem Sektor zu erwarten. Die Landesregierung hat sich den Ausbau der Produktion von Biolebensmitteln auf die Fahne geschrieben, was konträr zu ihren Handlungen steht. Diese Heuchelei muss endlich in den Köpfen der Wähler ankommen. Eine Ausnahmeregelung von der durch die EU vorgeschriebenen Weidepflicht ist daher für Baden-Württemberg in weite Ferne gerückt.“

Quelle: AfD BW