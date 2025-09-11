Holetschek und Topf zur Olympiabewerbung: Olympia braucht keine Spielverderber

Keine 50 Tage mehr bis zum Olympia-Bürgerentscheid in München. CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek und Para-Schwimmer Josia Topf sind sich einig: Olympische und Paralympische Spiele sind mehr als ein Sportereignis. Sie stehen für Begeisterung, Zusammenhalt und die Chance, unserer Gesellschaft einen neuen Gemeinsinn zu geben.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag: "Spiele in Bayern brauchen keine Spielverderber! Mehr Zusammenhalt und Begeisterung, weniger Schlechtreden. Wir dürfen uns nicht von ewigen Miesmachern und Bedenkenträgern ausbremsen lassen, sondern müssen uns auch mal wieder etwas zutrauen. Es bringt nichts, über Olympische Spiele in Autokratien zu schimpfen und dann nachhaltige Bewerbungen bei uns zu bekämpfen. Olympische und Paralympische Spiele bedeuten nicht nur Infrastruktur und Wohnen, sondern sind ein echter Schub für den Leistungs- und Breitensport. Das wirkt für Jahrzehnte. Es ist an der Zeit, endlich Vertrauen in unsere eigene Stärke zu haben."

Josia Topf, Para-Schwimmer und Goldmedaillengewinner in Paris 2024: "Wer einmal Olympia erlebt hat, erinnert sich daran ein Leben lang. Für mich steht Bayern für Lebensfreude, Offenheit und Leidenschaft. Das passt einfach perfekt zum Sport. Vor Jahrzehnten hat München der Welt bewiesen, dass wir ein Fest feiern können, das Menschen verbindet. Jetzt haben wir die Chance, daran anzuknüpfen: Es gibt keine Stadt, die ein größeres Potenzial hat für nachhaltige und vernünftige Spiele ohne Gigantismus. Mit Herz und Leidenschaft zeigen, was echte Gemeinschaft bedeutet. Das wäre ein Moment, der weit über den Sport hinausstrahlt."

Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)