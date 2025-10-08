Schnitzer warnt vor „Hin und Her“ – Industrie brauche Planungssicherheit statt Debatten über 2035

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats, kritisiert das ständige Aufweichen-Gerede rund ums EU-Ziel 2035. Das verunsichere Kunden und bremse Investitionen; gebraucht werde Planungssicherheit für Ladeinfrastruktur und Modellpolitik.

Schnitzer sieht die Automobilindustrie technisch auf Kurs – politisch aber „blockiert“ durch wechselnde Signale. Eine Abkehr vom 2035-Pfad oder neue Schlupflöcher bei Flottengrenzwerten schafften Unsicherheit entlang der Lieferketten. Wirtschaftsverbände und Hersteller fordern ähnlich: klare Leitplanken statt Dauerstreit, um Nachfrage und Investitionen in E-Mobilität zu stabilisieren.

Quelle: ExtremNews