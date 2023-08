AfD: Afghanen viermal häufiger kriminell: Faesers Ignoranz bringt uns in Gefahr!

Diese Zahlen zeigen die schlimmen Folgen der Massenmigration: Während im Jahr 2020 von rund 72 Millionen deutschen Staatsbürgern rund 1,8 Prozent als Tatverdächtige ermittelt wurden, waren es bei den damals etwa 280.000 Afghanen rund 7,8 Prozent. Die Kriminalitätsrate ist also mehr als viermal so hoch. Dennoch stellt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sich stur. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Noch immer hat sie den unsäglichen Abschiebestopp von Kriminellen und Gefährdern nach Afghanistan nicht aufgehoben – ihre Ignoranz bringt uns in Gefahr! Dabei zeigte eine Vielzahl von besonders schlimmen Kriminalitätsfällen, dass unverzügliches Handeln geboten ist. Im schwäbischen Illerkirchberg wurde eine 14-Jährige von vier Afghanen in ein Asylbewerberheim gelockt und dort von den Tätern vergewaltigt. Als das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg vor diesem Hintergrund forderte, Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen, stellte Faeser sich gegen diesen Vorstoß. Umso unglaubwürdiger ist es, wenn sie im Zuge ihres hessischen Landtagswahlkampfs plötzlich davon spricht, härter gegen Clan-Kriminelle vorgehen zu wollen – sie hätte längst handeln können, wenn das ernst gemeint wäre! Laut Ausländerzentralregister ist die Zahl der Afghanen in Deutschland zum Ende des Monats Juni 2023 bereits auf fast 400.000 angestiegen. Im Vormonat bezogen 47,6 Prozent der Afghanen das sogenannte Bürgergeld. Eine afghanische Großstadt mit sechsstelliger Einwohnerzahl wird also von den deutschen Steuerzahlern durchgefüttert – von den anderen Herkunftsländern ist dabei noch nicht gesprochen. Auch deshalb müssen wir derartigen ignoranten Massenmigrations-Politikern wie Frau Faeser die rote Karte zeigen und mit einer Stimme für die AfD dafür sorgen, dass kriminelle und illegal eingereiste Ausländer konsequent abgeschoben werden. Nur die AfD gewährleistet, dass aus Kassel nicht Kabul wird!" Quelle: AfD Deutschland