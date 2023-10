Bund kritisiert Spekulationen über Zukunft des Deutschlandtickets

Die Bundesregierung kritisiert die Spekulationen um die Zukunft des Deutschlandtickets. Vor dem Hintergrund des "großen Erfolgs" des Tickets dürfe es nicht "schlechtgeredet" werden, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. Man habe innerhalb weniger Monate mehr als eine Million zusätzliche Kunden für den ÖPNV gewonnen.

"Das sind alles Neukunden, die jetzt klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs sind." Das Ticket habe die Tarifstruktur "revolutioniert", andere Länder nähmen sich ein Beispiel daran und diskutierten nun über die Übernahme des Modells. Daher sei eine Debatte über ein mögliches Ende des Tickets unangebracht, da sie lediglich Kunden verunsichere, so der Sprecher. "Klar ist, die Finanzierung ist gesichert. Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder haben sich Ende 2022 auf ein Finanzierungsmodell bis 2025 geeinigt."

Die Länder erhielten bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden als Ausgleich für die Kosten des Tickets und darüber hinaus. Ebenso habe die Bundesregierung die Regionalisierungsmittel für den ÖPNV erhöht. Es liege nun auch an den Ländern, ihren Beitrag zu leisten, damit das Ticket auch in Zukunft zu einem "attraktiven Preis" angeboten werden könne, so der Sprecher. Als Beispiele nannte er die mögliche Zusammenlegung von Verkehrsverbünden sowie eine "konsequente Digitalisierung". Zum Beispiel gebe es bei der Digitalisierung des Ticketwesens auf jeden Fall noch "ungehobene Potenziale" und diese müssten seitens der Länder genutzt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur