Schirdewan fordert von Wagenknecht Entscheidung zu Parteigründung

Linken-Parteichef Martin Schirdewan hat von der ehemaligen Co-Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, eine schnelle Entscheidung über ihre politische Zukunft in der Linken gefordert. Schirdewan sagte der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Samstagausgaben): "Sahra Wagenknecht kokettiert jetzt seit mehr als einem halben Jahr damit, eine eigene Partei zu gründen. Sie muss sich entscheiden."

Die Idee zu einer Parteineugründung schade der Linken, so Schirdewan. "Das Schüren von Spekulationen muss einfach aufhören." Wer wie Wagenknecht immer neue Unruhe schaffe, verhalte sich "einfach respektlos gegenüber der Partei". Schirdewan sprach sich auch für eine neue Form des Umgangs in der seit Jahren zerstrittenen Partei aus. "Wir brauchen eine neue Kultur des Miteinanders in der Linken. Mehr gemeinsam und nicht gegeneinander."

Quelle: dts Nachrichtenagentur