Merz ernennt Blessing zum Beauftragten für Investitionen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dts-Angaben Jens-Erik Blessing zum Beauftragten für Investitionen ernannt; die Personalie soll Projekte anstoßen und beschleunigen.

Mit der Ernennung setzt das Kanzleramt auf einen zentralen Ansprechpartner für Investitionshemmnisse. Blessing soll Verfahren bündeln und Hindernisse abbauen. Ziel ist mehr Tempo bei Schlüsselprojekten.

Die Bundesregierung will Planen und Bauen vereinfachen. Wirtschaft und Länder fordern seit Langem einen klaren Kümmerer. Nun liegt der Ball bei der Koordination im Bund.

Quelle: ExtremNews








