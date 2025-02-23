Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Merz ernennt Blessing zum Beauftragten für Investitionen

Merz ernennt Blessing zum Beauftragten für Investitionen

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 15:05 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)
Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dts-Angaben Jens-Erik Blessing zum Beauftragten für Investitionen ernannt; die Personalie soll Projekte anstoßen und beschleunigen.

Mit der Ernennung setzt das Kanzleramt auf einen zentralen Ansprechpartner für Investitionshemmnisse. Blessing soll Verfahren bündeln und Hindernisse abbauen. Ziel ist mehr Tempo bei Schlüsselprojekten.

Die Bundesregierung will Planen und Bauen vereinfachen. Wirtschaft und Länder fordern seit Langem einen klaren Kümmerer. Nun liegt der Ball bei der Koordination im Bund.

Quelle: ExtremNews



