AfD: Militärhilfe für Nordmazedonien, während die Bundeswehr mit Besenstielen schießt

Die derzeitige deutsche Außenpolitik ist nur noch mit Sarkasmus zu ertragen: Der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier vergleicht die Ampelregierung mit einem Dachdecker, der immer nur beim Nachbarn im Einsatz ist – während es zu Hause hineinregnet. Bestes Beispiel? Die Scholztruppe macht sich für einen EU-Beitritt von Nordmazedonien stark und führt all die „Segnungen“ an, welche man in Brüssel für das südosteuropäische Land bereithält. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zum Beispiel die Stärkung der „LGBTEQ-Gemeinschaft“ – während man in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende homophobe muslimische Migranten ins Land holt. Oder die Aufrüstung der nordmazedonischen Armee – während die Bundeswehr bei Übungen mit Besenstielen Kanonen simuliert, weil das eigene Material an die Ukraine verschenkt wurde!

Und natürlich ist den Nordmazedonen sicher auch an Erneuerbaren Energien gelegen: „Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent und jedem fünften Nordmazedonier unter der Armutsgrenze scheinen mir Sonnenkollektoren und Windräder genau das zu sein, was dieses Land braucht.“ Der Antrag sei eine Unverschämtheit und völlig unrealistisch."

Quelle: AfD Deutschland