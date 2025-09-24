Dr. Rainer Balzer MdL: „Land will US-Nachwuchsforscher nach Heidelberg locken“

„Die AfD-Fraktion wendet sich entschieden gegen einen Import akademischer Ideologietreiber.“ Mit diesen Worten reagiert der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die Kabinettsvorlage des Wissenschaftsministeriums.

Dr. Balzer weiter: „An unseren Hochschulen muss Wissen, Erkenntnis und Exzellenz im Mittelpunkt stehen – nicht politische Modeforschung. Wer 23 Millionen Euro an Steuergeld in Gender- und Klima-Lehrstühle steckt, während Klassenzimmer in Baden-Württemberg bröckeln, handelt verantwortungslos und verschwendet Steuergeld an Fächer, die weniger Wissenschaft als Ideologieproduktion betreiben.

Die knappen Mittel des Landes müssen gezielt in die Stärkung naturwissenschaftlicher und technischer Fächer (MINT), in die Verbesserung der Lehrerausbildung sowie in die Unterstützung praxisnaher Forschungsprojekte investiert werden. Baden-Württemberg darf nicht zum Auffangbecken für gescheiterte US-Forschungsprogramme verkommen. Heidelberg und unsere anderen Hochschulen brauchen Spitzenforschung, nicht ideologische Importware.“

Quelle: AfD BW