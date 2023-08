Der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Wolfgang Büchner, hat sich am Montag auf der Bundespressekonferenz geweigert, Medienberichte zu kommentieren, wonach deutsche Ermittler eine ukrainische Beteiligung an den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines vermuten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Büchner wiederholte lediglich die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, indem er erklärte, dass Deutschland die Ukraine bei ihrer Verteidigung unterstützen werde – solange es notwendig sei.

Laut den Berichten von Spiegel und ZDF über die Pipeline-Sprengungen im September 2022 "führen die Spuren in eine Richtung – in die Ukraine". Kiew weist jede Beteiligung an den Explosionen energisch zurück. Die Bundesanwaltschaft äußert sich dazu nicht."

Quelle: RT DE